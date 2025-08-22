Cibersegurança: empresas portuárias devem investir para evitar ataques virtuais A IMO destacou a importância da prevenção e cooperação para proteger navios e comércio marítimo Conexão Porto & Indústria|Do R7 22/08/2025 - 20h29 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h29 ) twitter

Os portos estão cada vez mais vulneráveis a ataques cibernéticos devido ao uso de tecnologias avançadas e redes de dados. A IMO destacou a importância da prevenção e cooperação para proteger navios e comércio marítimo. Em Santos, a BXIC promove debates sobre segurança da informação, com foco em segurança ofensiva, defensiva e gestão, reunindo especialistas para discutir soluções e desafios.