Confira a agenda semanal do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar

Descubra a agenda desta semana do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. A semana começa com o lançamento do programa ‘Navegue Mais Brasil SP’, fruto de uma parceria entre o seminário Hidrovia Já e o Fórum Brasil de Turismo Cultural. Discussões sobre infraestruturas de acesso aos portos e desburocratização do setor aquaviário são destaques. Reuniões com o Ministério de Portos e Aeroportos visam melhorias no setor de aviação. A semana inclui ainda a quinta reunião do programa ‘Navegue Simples’ e a primeira reunião do grupo de trabalho para o Plano Nacional de Dragagens.