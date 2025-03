Confira os destaques da semana da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e do IBI Foram abordados os impactos de mudanças tarifárias, reuniões de comitês temáticos e mais Conexão Porto & Indústria|Do R7 24/03/2025 - 11h41 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h41 ) twitter

Acompanhe os principais destaques da semana, diretamente de Brasília, com foco na navegação de longo curso e cabotagem. A reunião do Comitê Temático 08 discutiu a demora na regulamentação do BR do Mar e estratégias para melhorar a capacitação de marítimos.

Além disso, foram abordados os impactos das mudanças tarifárias no Terminal Aéreo de Cargas em Joinville, com aumentos significativos nos custos de remoção de carga. A eleição do deputado Maurício Neves como presidente da Comissão de Viação e Transportes também foi destaque.

O podcast Enfracast trouxe o deputado Flávio Nogueira discutindo gargalos no setor de infraestrutura de transportes.