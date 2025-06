Conflito no Oriente Médio pode impactar portos e indústrias no Brasil Especialistas destacam a necessidade de planos alternativos para empresas Conexão Porto & Indústria|Do R7 24/06/2025 - 20h11 (Atualizado em 24/06/2025 - 20h11 ) twitter

A operação militar dos EUA contra o Irã reacende temores de instabilidade global, afetando preços de petróleo e logística. O aumento dos custos impacta indústrias e consumidores no Brasil, com possíveis atrasos na importação e transporte. Especialistas destacam a necessidade de planos alternativos para empresas enfrentarem as consequências econômicas e logísticas deste conflito.