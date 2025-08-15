Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Congresso em Santos debate condições profissionais de trabalhadores portuários

O evento destacou a importância da qualificação, segurança e representatividade feminina

Conexão Porto & Indústria|Do R7

O segundo Congresso do Trabalhador Portuário de Santos reuniu autoridades e profissionais para debater temas cruciais para o setor. O evento destacou a importância da qualificação, segurança e representatividade feminina, além de discutir o projeto de lei 733, que propõe mudanças legais significativas. A Fundação CenEP e a Marinha foram mencionadas como parceiras no desenvolvimento e capacitação dos trabalhadores.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.