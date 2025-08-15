Congresso em Santos debate condições profissionais de trabalhadores portuários O evento destacou a importância da qualificação, segurança e representatividade feminina Conexão Porto & Indústria|Do R7 15/08/2025 - 20h36 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h36 ) twitter

O segundo Congresso do Trabalhador Portuário de Santos reuniu autoridades e profissionais para debater temas cruciais para o setor. O evento destacou a importância da qualificação, segurança e representatividade feminina, além de discutir o projeto de lei 733, que propõe mudanças legais significativas. A Fundação CenEP e a Marinha foram mencionadas como parceiras no desenvolvimento e capacitação dos trabalhadores.