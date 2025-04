Cultivo da cana-de-açúcar: produtores são qualificados em projeto itinerante Estudantes e produtores rurais têm a oportunidade de aprender e aplicar novas técnicas para melhorar a produtividade e qualidade das colheitas Conexão Porto & Indústria|Do R7 08/04/2025 - 20h11 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h11 ) twitter

A expedição da agricultura para a vida, um projeto da Corteva em parceria com consultores, leva conhecimento e capacitação a agricultores no Brasil e Paraguai. O caminhão, uma sala de aula móvel, aborda práticas agrícolas, manejo de pragas, doenças, e segurança no trabalho. A tecnologia, como realidade virtual e drones, é destacada como aliada essencial para uma agricultura mais eficiente e sustentável. Palestras ensinam sobre a aplicação correta de defensivos agrícolas, enfatizando a importância do uso de equipamentos de proteção individual e condições meteorológicas adequadas.