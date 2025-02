Deputado Federal questiona a instalação de pátio de caminhões em área de proteção ambiental O local em questão seria a Ilha do Tatu, em Cubatão (SP) Conexão Porto & Indústria|Do R7 10/02/2025 - 14h51 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h51 ) twitter

Na última segunda-feira (03), o Deputado Federal Paulo Alexandre Barbosa relatou, em vídeo, que se reuniu com vereadores de Cubatão, com o prefeito César Nascimento e com a promotoria de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente.

O assunto em questão foi a decisão da autoridade portuária de instalar o pátio de caminhões na Ilha do Tatu, uma localidade de proteção ambiental.