Empresa do Porto de Santos abre as portas para estudantes da Baixada Santista Esta experiência prática visa oferecer uma compreensão realista das profissões no setor portuário Conexão Porto & Indústria|Do R7 19/05/2025 - 20h30 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O projeto ‘Conheça a Transbrasa’ proporcionou aos estudantes do ensino médio e técnico uma imersão prática no ambiente portuário. Durante a visita guiada, os alunos aprenderam sobre o processo administrativo alfandegário e o modelo de atendimento, observando operações de contêineres, armazéns e setores como portaria e balança. Esta experiência prática visa oferecer uma compreensão realista das profissões no setor portuário, destacando a contribuição da Transbrasa para a formação educacional e profissional dos jovens. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a sociedade, preparando futuros profissionais para o mercado de trabalho.