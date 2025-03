Especialistas apontam: Porto de Santos não é mais capaz de absorver a demanda Megaterminal TCON Santos 10 aumentará a capacidade em 50% Conexão Porto & Indústria|Do R7 24/03/2025 - 11h35 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h35 ) twitter

O Porto de Santos enfrenta desafios significativos, devido à sua capacidade esgotada, conforme discutido no Conexão Porto & Indústria. Especialistas destacam a necessidade urgente de expansão, com o planejamento do megaterminal TCON Santos 10, que aumentará a capacidade em 50%.

Apesar dos recordes de movimentação, a infraestrutura atual não suporta a demanda crescente, resultando em atrasos e prejuízos para exportadores, especialmente no setor cafeeiro.

A construção de um novo terminal promete melhorar a situação, mas o acesso terrestre continua sendo um grande desafio. A previsão é que o novo terminal entre em operação em seis anos, mas a questão permanece: como lidar com o crescimento contínuo das cargas até 2030?