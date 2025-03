Evento da OAB Santos vai debater a reforma tributária e impacto nos portos Temas serão discutidos no próximo dia 21 com participação de juristas renomados Conexão Porto & Indústria|Do R7 17/03/2025 - 11h33 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h33 ) twitter

A reforma tributária promete impactar significativamente as operações nos portos brasileiros e o comércio exterior, tema que será debatido em evento da OAB em Santos. Carolina Manuel, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB Santos, destaca a simplificação e a eficiência nos trâmites de importação e exportação. Além disso, medidas governamentais para reduzir o custo dos alimentos, como a isenção de alíquotas de importação, são discutidas.

A reforma, prevista para ser implementada até 2033, introduzirá novos impostos como o IBS e CBS, afetando a precificação e o fluxo de caixa das empresas.

O evento da OAB Santos acontecerá no próximo dia 21 e abordará esses e outros temas cruciais, com a participação de renomados juristas. As inscrições podem ser feitas no site da instituição.