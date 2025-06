Governo de São Paulo republica edital de licitação do túnel imerso Santos-Guarujá O projeto, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, terá leilão em 5 de setembro na B3 Conexão Porto & Indústria|Do R7 09/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h17 ) twitter

O estado de São Paulo republicou o edital de licitação do túnel imerso Santos-Guarujá, estruturado pela Secretaria de Parcerias e Investimentos. O projeto, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, terá leilão em 5 de setembro na B3. A concessão de 30 anos, com investimento de R$ 6,8 bilhões, inclui construção, operação e manutenção do túnel, que terá 3 faixas por sentido e uma galeria para pedestres e ciclistas.