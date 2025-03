IA: curso gratuito promovido pelo Governo de SP tem inscrições gratuitas até segunda-feira (31) O curso será de forma online e é acessível a todos os moradores do estado paulista Conexão Porto & Indústria|Do R7 31/03/2025 - 13h58 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h58 ) twitter

O Governo do Estado de São Paulo, através do programa Qualifica SP, oferece um curso gratuito de inteligência artificial, destacando a alta demanda por IA no mercado de trabalho.

Mariana Rodrigues, subsecretária de inclusão produtiva e empregabilidade, enfatiza a importância do conhecimento em IA para diversas áreas, como tecnologia, e-commerce e marketing digital.

O curso, oferecido online pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a STARTSe, é acessível a todos os moradores de São Paulo, sem restrições de idade, e pode ser concluído em até três meses.

Ao final, os participantes recebem um certificado, reforçando a qualificação e o acesso ao mercado de trabalho.