Museu do Porto de Santos celebra 36 anos com programação especial As atividades incluem visitas guiadas e um bate-papo com portuários sobre memórias do porto Conexão Porto & Indústria|Do R7 02/09/2025 - 20h43 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Museu do Porto de Santos comemora 36 anos com uma série de eventos em setembro. As atividades incluem visitas guiadas e um bate-papo com portuários sobre memórias do porto. O museu, localizado em um casarão de 1906, abriga 2.000 itens históricos. Destaque para a exposição Mamafrica, que celebra a arte e cultura de Cuba e Brasil, a partir de 18 de setembro. Entrada gratuita de segunda a sábado, das 9h às 17h.