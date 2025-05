Nova data: leilão do túnel Santos-Guarujá será em 5 de setembro A mudança no cronograma resulta de contribuições recebidas durante um roadshow na Europa Conexão Porto & Indústria|Do R7 22/05/2025 - 20h49 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h55 ) twitter

O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou a nova data para o leilão do túnel Santos-Guarujá: 5 de setembro de 2025. A mudança no cronograma resulta de contribuições recebidas durante um roadshow na Europa. O projeto, que será o primeiro túnel imerso do Brasil, visa aprimorar a concessão e aumentar a segurança jurídica.