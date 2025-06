Prefeitura de São Vicente (SP) e Fundação CENEP vão realizar cursos de capacitação A iniciativa busca ampliar oportunidades Conexão Porto & Indústria|Do R7 13/06/2025 - 20h49 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de São Vicente, em São Paulo, e a Fundação CENEP firmam parceria para qualificar profissionais locais, visando atender demandas futuras do mercado de trabalho, especialmente nos setores portuário e logístico. A iniciativa busca ampliar oportunidades com a possível inclusão de São Vicente na poligonal do Porto de Santos, promovendo capacitação em comércio exterior e operação portuária.