Redução temporária de cruzeiros em Santos (SP) promete impacto positivo A expectativa é de 320 mil embarques, 25% a 30% menor Conexão Porto & Indústria|Do R7 01/09/2025 - 20h14 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h14 )

A temporada de cruzeiros 2025-2026 em Santos terá menos navios, mas espera-se resultados positivos. Com 14 embarcações previstas, a redução é de 30% em relação à temporada anterior. A expectativa é de 320 mil embarques, 25% a 30% menor. A temporada começa em 26 de outubro e termina em 19 de abril. O futuro terminal de passageiros promete melhorar a infraestrutura e atrair mais navios.