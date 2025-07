Semana ativa do Instituto Brasileiro de Infraestrutura durante recesso parlamentar A semana inclui reuniões estratégicas, participação em audiências públicas e discussões sobre concessões portuárias e multimodalidade Conexão Porto & Indústria|Do R7 28/07/2025 - 20h41 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h41 ) twitter

Mesmo durante o recesso parlamentar, o Instituto Brasileiro de Infraestrutura e a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos mantêm uma agenda intensa. A semana inclui reuniões estratégicas, participação em audiências públicas e discussões sobre concessões portuárias e multimodalidade. Destaque para a reunião com a delegação do Paquistão e o debate sobre a reforma tributária no setor de infraestrutura.