SENAI inaugura UpLab voltado aos setores logístico e industrial em São Vicente (SP) O evento destacou a importância do programa para o desenvolvimento metropolitano Conexão Porto & Indústria|Do R7 03/07/2025 - 20h45 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O UpLab São Vicente, inaugurado nesta quinta-feira (3), é um espaço do SENAI voltado para mentorias de startups nos setores logístico e industrial. O evento destacou a importância do programa para o desenvolvimento metropolitano, com quatro startups recebendo suporte técnico e financeiro. O prefeito Caio Amado celebrou a iniciativa, reforçando o impacto positivo na economia local e a conexão com o setor portuário.