Soja e milho: menor movimentação derruba preços de frete em diversas regiões Destaque para o Distrito Federal com reduções expressivas Conexão Porto & Indústria|Do R7 30/05/2025 - 20h33 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h33 )

A movimentação reduzida de soja e milho nas principais rotas de escoamento resultou em queda nos preços de frete, conforme o boletim da CONAB. Destaque para o Distrito Federal com reduções expressivas. A demanda por frete deve aumentar com a entrada da safra de milho e fertilizantes. A CONAB divulgará um anuário agrologístico com dados relevantes sobre o setor.