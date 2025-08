Terminal de celulose no Porto de Santos completa dois anos e divulga certificações Com 54.000 m², o terminal armazena e exporta celulose, movimentando até 150.000 toneladas Conexão Porto & Indústria|Do R7 01/08/2025 - 20h15 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h15 ) twitter

O Terminal EBLOG da Eldorado Brasil no Porto de Santos completou 2 anos, destacando-se pela antecipação de certificações ISO 9.000, 14.000 e 45.000, essenciais para o mercado internacional. Com 54.000 m², o terminal armazena e exporta celulose, movimentando até 150.000 toneladas. A Eldorado planeja aumentar a produção, acompanhando o crescimento do mercado global de celulose.