Terminal do Porto de Santos (SP) distribui isotônicos para funcionários em razão do forte calor O objetivo é assegurar a saúde dos profissionais durante altas temperaturas Conexão Porto & Indústria|Do R7 21/02/2025 - 13h50 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h50 )

O terminal portuário alfandegado do Porto de Santos tem tomado medidas preventivas para proteger os trabalhadores do calor. Além da água e do protetor solar disponíveis, também está sendo feita a distribuição de isotônicos aos funcionários do local, por conta do forte calor.

O isotônico faz a reposição eletrolítica do sais minerais no corpo após uma atividade intensa. O objetivo, além de garantir a saúde e o bem-estar desses profissionais, evita também problemas com a ausência dos trabalhadores na produção.