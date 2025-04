Trabalho em cruzeiros marítimos: programa forma novos profissionais na Baixada Santista Curso híbrido capacitou profissionais da região para a crescente indústria Conexão Porto & Indústria|Do R7 22/04/2025 - 18h58 (Atualizado em 22/04/2025 - 18h58 ) twitter

O programa de bolsas do Centro de Excelência Portuária de Santos - SENEP, em parceria com a Fundação SENEP e a Autoridade Portuária de Santos, formou 72 alunos para atuarem como tripulantes de navios de cruzeiros. Com duração de seis meses, o curso híbrido capacitou profissionais para a crescente indústria de cruzeiros marítimos.

Destacando a importância da qualificação, o projeto oferece oportunidades de carreira internacional, com alunos já aprovados para embarcar na Europa. O secretário de Assuntos Portuários e Emprego, Bruno Orlandi, ressaltou a relevância do evento para o Porto de Santos e o turismo local, destacando a qualificação como chave para o mercado de trabalho.