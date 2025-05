Túnel imerso: presidente da APS participa de audiência pública na câmara de Guarujá (SP) O projeto, parte do programa de aceleração do crescimento, promete melhorar a logística portuária e reduzir as emissões de CO2 Conexão Porto & Indústria|Do R7 21/05/2025 - 20h24 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em audiência pública, foram discutidos os impactos do túnel Santos-Guarujá na mobilidade, comércio e economia local. O projeto, parte do programa de aceleração do crescimento, promete melhorar a logística portuária e reduzir as emissões de CO2. A obra inclui a revitalização do Parque Itapema e a construção de um aeroporto metropolitano. Indenizações justas para famílias afetadas foram garantidas.