Criança de 9 anos leva cartaz para o estádio e ganha camisa do ídolo Neymar Torcedor santista realiza sonho em jogo na Vila Belmiro SP Record|Do R7 28/02/2025 - 14h09 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h11 )

Assim como muitas crianças no Brasil, o jovem torcedor Gabriel, de 9 anos, é fã do jogador Neymar, do Santos. E em uma das idas à Vila Belmiro, no jogo entre Santos e Noroeste, pelo campeonato paulista, o torcedor conseguiu um item raro: a camisa usada por Neymar durante a partida. Com um cartaz escrito “Neymar, me dá a camisa”, feito com a ajuda da sua mãe, ele recebeu a camisa no final do jogo.

Com o sonho de ser jogador de futebol, a criança também se inspira no jogador em campo.