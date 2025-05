Criminoso invade condomínio e furta bicicleta em Santos (SP) A polícia está utilizando as imagens de segurança para identificar e punir o responsável Litoral Vale|Do R7 16/05/2025 - 15h35 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um furto de bicicleta ocorreu em Santos (SP), onde um homem invadiu um edifício na rua Adolfo Lutz, no bairro da Ponta da Praia. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (15), quando o suspeito pulou o muro do condomínio para acessar o estacionamento de bicicletas. Ele fugiu pedalando a bicicleta furtada, aproveitando-se do silêncio e da falta de movimento na rua. A polícia está utilizando as imagens de segurança para identificar e punir o responsável. O proprietário, um professor de educação física, descobriu o furto ao sair para trabalhar.