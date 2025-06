Alexandre Mattos, novo executivo de futebol, é apresentado em coletiva no Santos Renovação de Neymar no clube também foi tema da conversa Esporte Record|Do R7 26/06/2025 - 15h06 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h06 ) twitter

Alexandre Mattos é apresentado como novo executivo do Santos, mas o foco foi Neymar, que renovou contrato até dezembro. Apesar do desempenho modesto em campo, com 3 gols em 12 jogos, Neymar trouxe sucesso fora dele, aumentando patrocínios e sócios. Sua presença atrai jogadores e gera receita significativa para o clube.