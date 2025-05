Análise do clássico: Santos em crise após derrota para o Corinthians no Brasileirão O Santos, agora na penúltima posição, enfrenta críticas por falhas defensivas e ofensivas, especialmente de Zé Ivaldo Esporte Record|Do R7 19/05/2025 - 15h58 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O clássico entre Santos e Corinthians terminou com vitória do Corinthians por 1 a 0, agravando a crise do Santos no Campeonato Brasileiro. Sem Neymar e Mendes, o jogo destacou Yuri Alberto, que marcou o gol decisivo. O Santos, agora na penúltima posição, enfrenta críticas por falhas defensivas e ofensivas, especialmente de Zé Ivaldo. A expulsão controversa de Escobar e a atuação do árbitro Rafael Klaus também foram pontos de discussão. Com apenas 5 pontos em 27 disputados, o Santos enfrenta uma situação desesperadora, precisando urgentemente de vitórias nos próximos jogos para evitar o rebaixamento.