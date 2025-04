Após mais de um mês fora de campo, Neymar deve ser relacionado para próximo jogo dos Santos Time do Peixe tem contrato com o atleta até 30 de junho Esporte Record|Do R7 08/04/2025 - 15h56 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h57 ) twitter

Neymar está de volta aos treinos com o Santos após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. O técnico Pedro Caixinha confirmou sua participação no próximo jogo contra o Fluminense. Neymar, que apareceu no vestiário com uma blusa do Batman antes do jogo contra o Bahia, tem contrato com o Santos até 30 de junho, com possibilidade de renovação até a Copa do Mundo.

Ele ainda tem 12 jogos pelo clube, incluindo partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A expectativa é alta para seu desempenho e impacto no time, enquanto os torcedores aguardam ansiosamente sua permanência.