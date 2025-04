Atleta de Cubatão (SP) inicia ultramaratona de volta ao mundo nas Pirâmides do Egito Alexandre Sartorato irá realizar sua segunda volta no planeta, percorrendo cerca de 15 mil quilômetros Esporte Record|Do R7 01/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ultramaratonista brasileiro Alexandre Sartorato embarca em sua segunda volta ao mundo, percorrendo quinze mil quilômetros por trinta países e todos os continentes.

A jornada começa nas Pirâmides de Gizé, no Egito, e segue para Alexandria, antes de voar para a América do Sul, onde atravessará Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. A expedição continua pela Ásia, Oceania e outros locais, com uma equipe de cinema documentando a aventura. Acompanhe essa incrível jornada nas redes sociais de Sartorato, sob o nome Sartorato Infinity Maraton, e fique por dentro das atualizações dessa viagem global.