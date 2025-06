Atletas de Praia Grande (SP) são convocados para disputa do Mundial de Handebol de Praia O Brasil, líder do ranking mundial, busca o título após ser vice em 2022 Esporte Record|Do R7 18/06/2025 - 16h28 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h54 ) twitter

Atletas de Praia Grande (SP) foram convocados para representar o Brasil no Mundial Sub-17 de Handebol de Praia na Tunísia. O Brasil, líder do ranking mundial, busca o título após ser vice em 2022. A preparação ocorreu na Praia do Mirim, com destaque para Henrique Fernandes e Caíque Garcia. O Brasil enfrenta Uruguai, Argentina e Senegal, com expectativa de conquistar o título.