Atletas de Santos e Praia Grande brilham nos Jogos Regionais Ambas as cidades agora se preparam para os Jogos Abertos Esporte Record|Do R7 25/07/2025 - 16h56 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h56 )

Santos e Praia Grande conquistaram o primeiro e segundo lugar nos Jogos Regionais, destacando-se em 44 modalidades. Santos celebrou o desempenho do futebol masculino, fruto de um projeto social, enquanto Praia Grande fez história ao subir ao segundo lugar após três anos consecutivos em terceiro. Ambas as cidades agora se preparam para os Jogos Abertos, com foco no alto rendimento e na valorização dos atletas locais.