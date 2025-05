Campeã da Kings League Brasil, Fúria realiza preparação em Santos (SP) Com o mundial em Paris se aproximando, a Fúria se prepara para enfrentar adversários internacionais Esporte Record|Do R7 26/05/2025 - 14h55 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h55 ) twitter

A Kings League, criada por Gerard Piqué, está revolucionando o futebol society com regras dinâmicas e foco no entretenimento. A equipe Fúria, campeã da primeira edição no Brasil, treina em Santos sob a liderança de Neymar e Cris Guedes. Com o mundial em Paris se aproximando, a Fúria se prepara para enfrentar adversários internacionais, destacando-se como uma das favoritas.