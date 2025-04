Confira os resultados dos times brasileiros na rodada da Libertadores Flamengo e Palmeiras venceram; Bahia e Internacional ficam no empate Esporte Record|Do R7 04/04/2025 - 15h38 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h38 ) twitter

Confira os destaques dos jogos da Libertadores com vitórias emocionantes do Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras superou o Sporting Cristal no Peru por 3 a 2, com gols de Estevão, Piquerez e Richard Rios. O Sporting Cristal empatou duas vezes com gols de Pretel e Távora, mas o Palmeiras garantiu a vitória nos acréscimos.

Já o Flamengo venceu o Deportivo Táchira na Venezuela por 1 a 0, com Juninho marcando de peito. Em Salvador, o Bahia empatou com o Internacional, com Gian Lucas marcando para o Bahia e Enner Valencia empatando para o Inter. Acompanhe todos os detalhes e gols emocionantes desta rodada da Libertadores.