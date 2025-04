Corinthians perde para o Fluminense em Itaquera e técnico Ramón Diaz balança Após resultados negativos, a diretoria do Corinthians deve se reunir para decidir o futuro do treinador Esporte Record|Do R7 17/04/2025 - 17h23 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h29 ) twitter

O Corinthians sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Fluminense na Neo Química Arena, com gols de Renê e John Arias. A equipe paulista, atual campeã, enfrenta uma sequência de três jogos sem vitória, aumentando a pressão sobre o técnico Ramón Díaz.

Após a eliminação na pré-Libertadores e resultados negativos na Sul-Americana, a diretoria do Corinthians deve se reunir para decidir o futuro do treinador. Rumores sobre a demissão de Ramon Dias circulam, enquanto Dorival Júnior é cotado como possível substituto. O próximo confronto do Corinthians será contra o Sport, no sábado, às 16h.