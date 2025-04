Dorival Júnior, ex-técnico da seleção, está perto ser anunciado pelo Corinthians Dorival aceitou a proposta, mas precisa resolver a rescisão com a CBF Esporte Record|Do R7 24/04/2025 - 16h24 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h25 ) twitter

Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira, está prestes a assinar contrato com o Corinthians. Após reuniões com Fabinho Soldado, executivo do Timão, em Florianópolis, Dorival aceitou a proposta, mas precisa resolver a rescisão com a CBF.

Conhecido por sua experiência e habilidade em administrar vestiários, Dorival já treinou equipes como Santos e Flamengo, conquistando títulos importantes como a Copa do Brasil e a Libertadores. O Corinthians espera que a situação seja resolvida rapidamente, visando a chegada de um técnico vencedor e eficiente. A equipe enfrenta o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana, mas Dorival ainda não estará no comando.