Equipe feminina de basquete 3x3 de Santos (SP) é campeã do Brasileiro Interclubes O time santista venceu todas as cinco partidas Esporte Record|Do R7 02/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A equipe feminina de basquete 3x3 da Fup Santos sagrou-se campeã invicta do Campeonato Brasileiro Interclubes em Uberlândia. Com uma vitória de 16 a 3 sobre o Paulistano, o time santista venceu todas as cinco partidas. Julia Carvalho destacou-se como MVP.