Erros de arbitragem levam comissão da CBF a afastar árbitros de campo e VAR Segunda rodada do Brasileirão foi repleta de controvérsias Esporte Record|Do R7 08/04/2025 - 15h49 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h49 )

A segunda rodada do Brasileirão foi repleta de controvérsias envolvendo decisões de arbitragem. Destaques incluem um pênalti para o Palmeiras contra o Sport e uma expulsão no jogo do Internacional, que geraram intensas reclamações de clubes e torcedores.

A CBF decidiu afastar os árbitros envolvidos nas partidas polêmicas. O uso do VAR foi crucial em alguns jogos, como no empate entre Santos e Bahia, mas falhou em outros, gerando debates sobre sua eficácia. A discussão sobre a responsabilidade do árbitro de campo contra o VAR continua, com a necessidade de melhorias na arbitragem brasileira sendo evidente.