Estevão está de saída para o Chelsea e fala sobre emoção do “até logo” ao Palmeiras Com 26 gols e 15 assistências em sua carreira no clube, ele deixa um legado marcante Esporte Record|Do R7 30/05/2025 - 15h42 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estevão se despede do Palmeiras em grande estilo com uma vitória de 6 a 0 sobre o Sporting Cristal pela Libertadores. O jovem talento, que agora se junta ao Chelsea, agradeceu colegas, técnico e família. Com 26 gols e 15 assistências em sua carreira no clube, ele deixa um legado marcante. Samuel, um fã, recebeu a camisa do jogador e conselhos valiosos.