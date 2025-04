Ídolo do Botafogo, Internacional e seleção: ex-goleiro Manga morre aos 87 anos no Rio Jogador era considerado um dos maiores goleiros do futebol brasileiro e mundial Esporte Record|Do R7 09/04/2025 - 17h04 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h04 ) twitter

O ex-goleiro Manga, ícone do Botafogo e Internacional, faleceu aos 87 anos no Rio de Janeiro. Considerado um dos maiores goleiros do futebol brasileiro e mundial, Manga deixou um legado de defesas incríveis e títulos memoráveis. Sua carreira começou no Sport, mas foi no Botafogo que ele se destacou na década de 1960, tornando-se o jogador com mais títulos pelo clube.

Manga também brilhou no Internacional, onde, mesmo com dois dedos quebrados, garantiu o título de campeão brasileiro em 1975. Sua importância é tamanha que seu aniversário, 26 de abril, é celebrado como o Dia do Goleiro. O corpo será velado no Botafogo, em evento aberto ao público.