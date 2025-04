Mais de 40 gols em duas rodadas: quem serão os candidatos à artilharia do Brasileirão? Disputa promete ser acirrada, com muitos gols e emoção Esporte Record|Do R7 09/04/2025 - 16h49 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Campeonato Brasileiro começou com uma impressionante marca de 44 gols nas duas primeiras rodadas. A disputa pela artilharia promete ser intensa, com jogadores de destaque como Gabriel Taliari do Juventude e Pedro Raul do Ceará já marcando dois gols cada. Além deles, artilheiros dos campeonatos estaduais, como Hulk do Atlético e Guilherme dos Santos, também entram na briga.

Ser o goleador máximo do Brasileirão é um desafio, como relembra Dodô, ex-artilheiro do Botafogo. A competição está apenas começando, e a expectativa é de muitos gols e emoção.