Novas mensagens ajudam na investigação de manipulação de apostas de Bruno Henrique A Polícia Federal indiciou o jogador e outros envolvidos por fraude esportiva e estelionato Esporte Record|Do R7 22/04/2025 - 15h01 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h01 )

A investigação sobre manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro revela um esquema envolvendo o jogador Bruno Henrique do Flamengo. Mensagens recuperadas indicam que apostas suspeitas foram feitas em torno de um cartão amarelo recebido por Bruno Henrique, com movimentações concentradas em Belo Horizonte.

A Polícia Federal indiciou o jogador e outros envolvidos por fraude esportiva e estelionato. O Flamengo defende a presunção de inocência, enquanto o Ministério Público avalia a possibilidade de denúncia. A investigação destaca a complexidade e a abrangência do problema de manipulação de resultados no futebol, não apenas no Brasil, mas globalmente.