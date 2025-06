Novo CT dos Santos deve ser construído em Praia Grande (SP) Construção será a custo zero para o clube e a prefeitura municipal Esporte Record|Do R7 09/06/2025 - 15h13 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h13 ) twitter

Durante a inauguração da reforma do CT Pelé, foi anunciado que o Santos terá um novo centro de treinamento para o futebol profissional em Praia Grande (SP). A construção, sem custos para a prefeitura e o clube, será financiada por iniciativa privada. Neymar Pai comentou sobre a importância do projeto, que visa elevar o nível do clube. A localização próxima à entrada da cidade ainda está em definição.