Record transmite Vasco x Santos ao vivo na abertura do Campeonato Brasileiro Primeira rodada do principal torneio nacional terá transmissão exclusiva com cobertura especial da emissora Esporte Record|Do R7 28/03/2025 - 15h13 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Record inicia sua cobertura exclusiva do Campeonato Brasileiro com o clássico entre Vasco e Santos neste domingo (30) às 18h. O torneio, que vai até dezembro, reúne os 20 principais clubes do país, incluindo Palmeiras, Flamengo e Botafogo.

A emissora transmitirá 38 jogos ao vivo, com análises aprofundadas antes de cada partida. A temporada promete emoção desde a estreia, com o duelo entre dois times tradicionais do futebol brasileiro.