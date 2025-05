Santos enfrenta Ceará sob pressão no Campeonato Brasileiro Cléber Xavier treina três mudanças no time Esporte Record|Do R7 12/05/2025 - 15h31 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h31 ) twitter

O Santos, comandado por Cléber Xavier, enfrenta o Ceará no Allianz Parque em um jogo crucial do Campeonato Brasileiro. Apesar da pressão, mesmo uma vitória não tira o time da zona de rebaixamento nesta rodada. A partida será realizada em gramado sintético, um ponto de discussão entre jogadores e diretoria. Mudanças importantes foram feitas após a derrota para o Grêmio. O técnico Cléber Xavier teve sua primeira semana completa para treinar a equipe, buscando estabilidade e continuidade no elenco. O próximo desafio será contra o Corinthians, com jogadores pendurados como Zé Ivaldo e Tiquinho Soares.