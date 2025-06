São José reforça elenco com jovem zagueiro Enzzo Couto Enzzo traz experiência de clubes como Sergipe e Flamengo de Guarulhos Esporte Record|Do R7 30/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h54 ) twitter

O São José anunciou a contratação de Enzzo Couto, zagueiro de 20 anos, para a Copa Paulista. Natural de Canudos, Bahia, Enzzo traz experiência de clubes como Sergipe e Flamengo de Guarulhos. Ele destaca a importância da confiança do treinador e do apoio da torcida, prometendo garra e determinação para alcançar os objetivos do time.