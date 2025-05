São Paulo enfrenta o Náutico na Copa do Brasil e pode se classificar até com empate Time paulista venceu o primeiro jogo por 2x0 Esporte Record|Do R7 20/05/2025 - 15h52 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h52 ) twitter

O São Paulo enfrenta o Náutico no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, buscando a classificação após vencer o primeiro jogo por 2 a 0. A equipe de Zubeldía entra em campo com Rafael no gol, Cedrick na direita, Arboleda e Alan Franco na zaga, e Enzo Dias na esquerda. Pablo Maia e Alisson formam a dupla de volantes, com Oscar no meio, apoiado por Luciano como meia-atacante. Lucas Ferreira e André Silva completam o ataque. O jogo vale mais de 3,6 milhões de reais em premiação, destacando a importância da Copa do Brasil para os clubes, que muitas vezes priorizam a competição em detrimento do Campeonato Brasileiro.