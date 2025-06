Sereias da Vila vencem Ação-MT pelas oitavas de final do Brasileirão A2 Com um empate simples no jogo de volta, o time assegura vaga na primeira divisão nacional Esporte Record|Do R7 24/06/2025 - 16h02 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Santos venceu o Ação de Mato Grosso por 1 a 0 na primeira partida das quartas de final do Brasileiro Série A2 de futebol feminino. Ana Luiza marcou o único gol do jogo, garantindo vantagem para as Sereias da Vila. Com um empate simples no jogo de volta, o time assegura vaga na primeira divisão nacional.