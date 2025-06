Torcida organizada do Corinthians invade sede do clube e tranca portões com corrente A ação ocorreu após a votação de impeachment do presidente Augusto Melo Esporte Record|Do R7 04/06/2025 - 16h42 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h03 ) twitter

Torcedores organizados do Corinthians invadiram a sede do clube em protesto contra a má administração e dívidas crescentes. A ação ocorreu após a votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Durante a tarde, os manifestantes forçaram a entrada e bloquearam portões, mas a situação foi controlada à noite com a liberação do estacionamento.