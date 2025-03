Vasco vence Santos de virada no Brasileirão Time cruzmaltino superou adversário com gols no segundo tempo em jogo emocionante em São Januário

Esporte Record|Do R7 31/03/2025 - 18h53 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h53 ) twitter

