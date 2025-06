Regata Ubatuba Ilhabela teve a participação de 82 equipes em travessia pelas duas cidades e dentro do Canal de São Sebastião Premiação aconteceu na noite do último sábado (21) no Pindá Iate Clube, com sorteio de brindes e uma viagem ao Hotel Quebra Noz, em Campos do Jordão, oferecido pela RECORD Litoral e Vale Litoral Vale|Do R7 23/06/2025 - 17h55 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h55 ) twitter

A 5ª Edição da Regata Ubatuba-Ilhabela aconteceu na última sexta-feira (20) Reprodução/RECORD

A 5ª Edição da Regata Ubatuba-Ilhabela aconteceu na última sexta-feira (20) com a participação de nada menos do que 82 equipes que encararam uma das mais prazerosas travessias dos últimos cinco anos.

Um vento relativamente fraco, mas constante, do quadrante leste, impulsionou a flotilha do través da Ilha Anchieta até a Ponta das Canas, em Ilhabela, em uma tarde quente, de sol, mar tranquilo e uma navegação suave.

O veleiro Montecristo, do comandante Alexandre Wissenbach, por apenas 17 minutos não quebrou o recorde da travessia, que é de 2h45′22″.

A equipe do Ubatuba Iate Clube foi a primeira a cruzar a linha de chegada, no través da Ponta das Canas, em 2h52’10” e venceu na classe ORC.

Na BRA-RGS A, quem foi o vencedor foi o Sossegado, de Marco Hidalgo. Na divisão B da RGS, foi o Beleza Pura II, de Renato Sartori. O Jacaré, de Pedro Fukui, foi o vencedor da RGS-C.

Na classe Clássicos, o vencedor foi o Tango, de Átila Bohn.

Na RGS Cruiser A, vitória do Kaupê, de Pedro Macedo, na B foi o Gandaya, de Marcelo Guimarães, o vencedor. E na divisão C, vitória do Carapau, de Martim Cuitait.

Marcello Gomes, e a equipe do Maré XX venceram na Multicasco.

Regata In-Port aconteceu pela primeira vez

Os cinco anos da Ubatuba-Ilhabela foram marcados pela realização da primeira edição da chamada “regata In-Port”.

O nome denomina as regatas costeiras realizadas nas grandes regatas que circundam o planeta. Entre uma “perna” (distância entre dois pontos), entre continentes, é realizada uma ou mais regatas no local antes das equipes partirem para mais uma travessia.

O vento sul na casa dos seus 15 nós permitiu uma regata com percurso maior para as classes BRA-RGS e Cruiser A e B, que contornaram a Laje dos Moleques, ao sul do Canal de São Sebastião.

Um percurso menor foi montado com uma boia nas proximidades do Porto de São Sebastião para as classes BRA-RGS e Cruiser C, Multicaso e Clássicos.

O vento sul constante propiciou uma perna de contravento rápida e logo as equipes começaram a contornar as respectivas marcas, entrando na perna de barla com vento e correnteza a favor que trouxeram os competidores de forma ainda mais rápida para a linha de chega, no través do Píer da Vila.

A equipe Aries, do comandante Alex Calabria, foi a primeira a cruzar a linha, às 13h36’05”, cumprindo o percurso em aproximadamente uma hora e vinte minutos.

A equipe do Ubatuba Iate Clube foi a vencedora da classe BRA-RGS A, seguida do Sossegado, de Marco Hidalgo e do Avohai, de Luiz Henrique Macedo.

Na BRA-RGS B, vitória do Bocalupo, de Claudio Melaragno. Em segundo o Blu 1, de Marcelo Ragazzo e na terceira colocação o Beleza Pura II, de Felipe Degan. Na divisão da C da BRA-RGS o veleiro Jacaré, de Pedro Fukui foi o vencedor, com o Bruschetta de Fabrizio Marini em segundo e o Lucnan, de Leonan Cruz.

Na ORC o vencedor foi a equipe Jazz, de John Julio Jansen. A equipe Fuga III, de Robson Leite, venceu entre os Clássicos. Em segundo e terceiro, o Angatu, de André Torrente e o Gaudério, de Lawrence Colvara.

Os veleiros Mente Sã, de Gilberto Camargo e Maré XX, de Marcello Gomes foram os campeões e vice na classe Multicasco.

Na RGS Cruiser, divisão A, o vencedor foi o veleiro Kaupê, de Pedro Macedo, seguido do Chronos, de Elio Carmignola Neto e Fantasia, de Daniel Galante. Gandaya, de Marcelo Guimarães, Cambada, de Luiz Fernando Giovannini e Santé, de Breno Luz, foram os três primeiros colocados da RGS Cruiser B.

Finalmente, na RGS Cruiser C, vitória do Helios, de Marcos Gama Lobo. Com o Terra Azul, de Josias Gomes da Silva em segundo e o Spalla, de Paulo Sergio Boscarioli, na terceira colocação.

Após a regata, mais uma vez, a festa de confraternização aconteceu no Pindá Iate Clube onde foi realizada também a premiação e o show de George Moon, oferecido pela North Sails.

Durante a premiação, os vencedores receberam os vale-presente da Decathlon, as bolsas térmicas da Kouda, a bag da Caktus e os kits de carnes nobres da Islenha.

Como surpresa final, a RECORD Litoral e Vale sorteou ainda uma estadia para um final de semana no Hotel Quebra Noz.